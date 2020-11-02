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Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговоров были обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

Алиев, в свою очередь, назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения Армении в Карабахе.

ДВа

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