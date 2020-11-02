Володин назвал приоритеты в отношениях России и Китая
2 ноября 2020, 15:07[ «Аргументы Недели» ]
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что на ближайшие два года России и Китаю нужно развивать научно-техническое и инновационное взаимодействие.
Об этом он заявил на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей. Володин подчеркнул, что важно законодательно обеспечить решение вопросов информационной безопасности, противодействия попыткам «цветных революций», иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и КНР.
Он также отметил, что было бы правильно обмениваться опытом правового регулирования цифровой экономики, технологий искусственного интеллекта и защиты персональных данных.
Ранее сообщалось, что заседания комитетов и Совета Госдумы предлагается проводить в онлайн-формате.
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