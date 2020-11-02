Глава МВД Франции в ближайшие дни совершит визит в Россию
2 ноября 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFM
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ближайшие дни совершит визит в Россию. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в понедельник, 2 ноября, в рамках разговора с журналистами.
Жеральд Дарманен заявил, что несколько дней назад у него состоялась встреча с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. В ближайшие дни глава французского МВД намерен посетить Россию.
Дарманен также выразил мнение, что Российская Федерация входит в список стран, некоторые выходцы из которых склонны к радикализму, однако поблагодарил руководство РФ за сотрудничество по решению вышеуказанной проблемы.
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