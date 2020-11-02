Песков оценил рост курса доллара

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2 ноября 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

доллары, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повышением курса доллара выше 80 рублей. По его словам, импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России.

«… предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности - она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике - динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то ее удается поддерживать», - пояснил он.