Песков оценил рост курса доллара

2 ноября 2020, 12:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повышением курса доллара выше 80 рублей. По его словам, импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России.
«… предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности - она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике - динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то ее удается поддерживать», - пояснил он.
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