Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с 30 марта

Утром в понедельник, 2 ноября, стало известно, что курс рубля снижается в начале сегодняшних торгов. Уточняется, что курс доллара впервые с 30 марта текущего года поднялся выше 80 рублей.
Согласно последним данным Московской биржи, евро закрепился выше 93 рублей. Уточняется, что курс доллара расчетами "завтра" к 10.03 по московскому времени понедельника рос на 66 копеек и составил 80,19 рубля, курс евро увеличился на 73 копейки и достиг 93,35 рубля.
Отмечается также, что январский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,56 процента и установился на уровне 36,59 доллара за баррель.
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