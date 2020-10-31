Аналитик Александр Купцикевич дал положительный прогноз курсу рубля до конца года

Аргументы Недели → Экономика 13+

31 октября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

В ноябре российский рубль может еще подорожать, но к концу года все-таки сможет опуститься до 76 за доллар и 89 за евро. В конце октября рубль пережил довольное резкое падение по отношению к евро и доллару. В пятницу, 30 октябя, доллар торговался по курсу 79,53 рубря, курс евро превысил 92,60 рубля.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич отметил, что «резкое падение разом и с большим запасом перечеркнуло четыре недели карабканья рубля вверх».

Эксперт отметил, что российской валюте удаётся удерживаться ниже 80 рублей за доллар и ниже 93 рублей за евро.

По прогнозу аналитика, поддержка рубля до конца года не продлится. Не исключено, что

доллар поднимется выше 80, а евро — выше 100. Эксперт пояснил, что рубль так упадёт в случае полного выхода из-под контроля ситуации на финансовых рынках. Александр Купцикевич считает, что мировые ЦБ вновь подставят плечо поддержки.

«Возможно, что финальный аккорд октября делает наши прогнозы слишком оптимистичными, но пока они нам кажутся наиболее вероятными. На наш взгляд, доллар/RUB в ноябре по силам опуститься к 76, а EURRUB — к 89», — считает аналитик.