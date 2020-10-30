Дмитрий Новиков прокомментировал ограничения Twitter к сюжету RT о выборах в США
30 октября 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал решение Twitter о введении ограничений в отношении репортажа англоязычной версии телеканала RT о выборах президента в США.
Как отметил Новиков, все оценки России, антироссийские фейковые новости показывают, что никакой реальной свободы слова в Соединенных Штатах нет, сообщает RT. "Работа СМИ жёстко модерируется заказчиками", — считает депутат. По его словам, качество американской журналистики явно пошло вниз.
Когда-то СМИ США придерживались хотя бы каких-то норм, правил порядочности. Сейчас элементарно происходит обрушение качества журналистской работы", - добавил Новиков. Парламентарий считает, что подобные ситуации станут ещё более частыми.
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