Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
30 октября 2020, 13:43[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сообщил в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня день внутренней работы у президента. И в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - пояснил он.
Ранее Путин заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет", что руководство СССР не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности людей в самом начале конфликта в Карабахе. Кроме того, он отметил, что Россия будет продолжать инициировать мирную договоренность Армении и Азербайджана.
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