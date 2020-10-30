Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу

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30 октября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сообщил в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня день внутренней работы у президента. И в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - пояснил он.

Ранее Путин заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет", что руководство СССР не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности людей в самом начале конфликта в Карабахе. Кроме того, он отметил, что Россия будет продолжать инициировать мирную договоренность Армении и Азербайджана.