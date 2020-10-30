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Мэр Тамбова Макаревич подала в отставку

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мэр Тамбова Макаревич подала в отставку
глава Тамбова Наталия Макаревич, сайт администрации Тамбова

Глава Тамбова Наталия Макаревич, которая возглавила городскую администрацию чуть более года назад, на заседании Тамбовской городской думы седьмого созыва в пятницу объявила о сложении полномочий.

Наталия Макаревич обратилась с заявлением о сложении полномочий главы Тамбова и поблагодарила всех за работу.

Депутаты гордумы единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий Макаревич со 2 ноября. Кроме того, ими была согласована кандидатура Максима Косенкова на пост первого заместителя главы администрации Тамбова. Также на него временно возложили полномочия главы города.

ЕТ

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