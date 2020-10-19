В Тамбове нарушение масочного режима обойдется в 30 тысяч рублей

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19 октября 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

В Тамбове продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. В число проверяющих входят представители администрации города, полиции, аварийно-спасательной службы и волонтеры.

В тамбовской мэрии отметили, что обойтись предупреждением уже не получится. Рейдовая группа хоть и рассматривает каждый случай нарушения индивидуально, но дисциплину приходится прививать и штрафными санкциями.

Согласно постановлению властей, горожане обязаны носить маску в общественных местах, транспорте и торговых помещениях обязательно. За нарушение правил придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ивановскую область возвращается тотальный масочный режим.