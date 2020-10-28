Леонид Слуцкий оценил заявление США о ракетах в Европе
28 октября 2020, 22:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об опасности нового ракетного кризиса в связи с заявлением советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Слуцкий считает, что Вашингтон тем самым провоцирует нестабильность и создает угрозу обшей безопасности. Он назвал подобные намерения безответственными и политизированными шагами.
Политик отметил, что российский лидер Владимир Путин недавно подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США. И тут же идут заявления о более "агрессивной позиции".
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