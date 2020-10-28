Леонид Слуцкий оценил заявление США о ракетах в Европе

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28 октября 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об опасности нового ракетного кризиса в связи с заявлением советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Слуцкий считает, что Вашингтон тем самым провоцирует нестабильность и создает угрозу обшей безопасности. Он назвал подобные намерения безответственными и политизированными шагами.

Политик отметил, что российский лидер Владимир Путин недавно подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США. И тут же идут заявления о более "агрессивной позиции".

США разместят, если будет необходимо, гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе для сдерживания РФ, заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен.