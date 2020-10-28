США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты, чтобы сдерживать Россию
28 октября 2020, 19:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе для сдерживания РФ, заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен.
Эту позицию он озвучил в ходе выступления в Гудзоновском институте стратегических исследований. "Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для "сдерживания" России", - сказал Роберт О`Брайен.
Трамп перед выборами вновь заявил о военной мощи США: "У нас гиперзвуковые ракеты, корабли, танки, невероятные истребители F-35".
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