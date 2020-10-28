Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем

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28 октября 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Дегтярев, State Duma of Russian Federation/Twitter.com/globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что сформировал команду для управления регионом. По его словам, «фундамент на будущее» заложен.

«Мы серьезно заложили фундамент на будущее, команду сформировали. Еще два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом», - пояснил он.

Дегтярев отметил, что объездил много районов края и продолжает встречи с местными жителями. Кроме того, он заявил, что наступил сотый день его правления в регионе.

Напомним, что Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который уволен с поста в связи с утратой доверия. Сейчас бывший глава региона находится в московском СИЗО «Лефортово» из-за подозрения в организации убийства. Его арест продлен до 9 декабря.