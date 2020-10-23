Суд рассмотрит жалобу Фургала на действия следователя
23 октября 2020, 10:49[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Мосгорсуд обязал Басманный суд города Москвы рассмотреть жалобу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении уголовного преследования по делу об организации убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году.
По словам адвоката Фургала Александра Старцева, Мосгорсуд удовлетворил жалобу его подзащитного и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции, то есть Басманный районный суд Москвы.
Напомним, что в конце прошлого месяца Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему главе региона обвинение в убийстве Зори, признав законным решение об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, остановившее уголовное преследование Фургала. Тогда следователи объясняли закрытие дела отсутствием доказательств.
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