Путин рассказал, какие у него были отношения с Лужковым
25 октября 2020, 15:19[ «Аргументы Недели» ]
У Владимира Путина и Юрия Лужкова были официальные отношения, но доверительные. Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был очень уважаемым человеком в России. Так охарактеризовал бывшего столичного градоначальника российский лидер Владимир Путин.
По словам президента РФ, он относился к Лужкову с уважением. "Отношения у нас были официальные, но весьма доверительные", - рассказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Так президент высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о том, что он якобы дружил с Юрием Лужковым. Владимир Путин подчеркнул, что ему лучше знать, какие у него были взаимоотношения с бывшим главой Москвы.
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