Путин рассказал, какие у него были отношения с Лужковым

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

У Владимира Путина и Юрия Лужкова были официальные отношения, но доверительные. Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был очень уважаемым человеком в России. Так охарактеризовал бывшего столичного градоначальника российский лидер Владимир Путин.

По словам президента РФ, он относился к Лужкову с уважением. "Отношения у нас были официальные, но весьма доверительные", - рассказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".



Так президент высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о том, что он якобы дружил с Юрием Лужковым.

Владимир Путин подчеркнул, что ему лучше знать, какие у него были взаимоотношения с бывшим главой Москвы.