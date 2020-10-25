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Путин рассказал, какие у него были отношения с Лужковым

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал, какие у него были отношения с Лужковым
В. Путин, Фото с сайте Кремля

У Владимира Путина и Юрия Лужкова были официальные отношения, но доверительные.  Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был очень уважаемым человеком в России. Так охарактеризовал бывшего столичного градоначальника российский лидер Владимир Путин.

По словам президента РФ, он относился к Лужкову с уважением. "Отношения у нас были официальные, но весьма доверительные", - рассказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так президент высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о том, что он якобы дружил с Юрием Лужковым.
Владимир Путин подчеркнул, что ему лучше знать, какие у него были взаимоотношения с бывшим главой Москвы.

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