Елисейский дворец отреагировал на слова Эрдогана в адрес Макрона

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24 октября 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Елисейский дворец, фото: playbuzz.com

Власти Франции назвали "неприемлемым" заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президенту Эммануэлю Макрону следует проверить психику. Об этом сообщает BFMTV.

"Возмутительность и грубость - не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики", – заявили в Елисейском дворце. Посол Франции отозван для консультаций из Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня с критикой своего французского коллеги Эммануэля Макрона.