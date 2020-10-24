Эрдоган: «Европа начала подготовку к собственному концу»

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24 октября 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Реджеп Эрдоган, kremlin.ru

"Открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Кайсери.

Комментируя операцию полиции ФРГ в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы, Эрдоган отметил, что "если они (европейские страны — Прим. ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри".

14 октября в берлинской мечети Мевляна прошла спецоперация полиции Германии. Примерно 150 силовиков ходили в обуви по молитвенным коврикам.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил также с критикой своего французского коллеги Эммануэля Макрона.