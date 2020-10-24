Посол РФ в США Антонов ответил на введенные против ЦНИИХМ санкции

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24 октября 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал санкции, введенные Вашингтоном против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ).

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией США обвинения против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», - высказал он.

Антонов отметил, что Россия в отличие от США не ведет «наступательные операции в киберсфере». По его словам, «вредоносная деятельность в информпространстве» противоречит принципам внешней политики РФ, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений.

«Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок … интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин», - пояснил дипломат.