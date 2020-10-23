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США ввели санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

США ввели санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики
флаг США, фото: pixabay.com

Соединенные Штаты ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Об этом сообщил сегодня американский Минфин.

Согласно сообщению на сайте министерства, рестрикции были введены в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

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