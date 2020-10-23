У Кремля нет информации, о каком прогрессе по Карабаху говорил Дональд Трамп

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23 октября 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле пока не знают, что имел в виду американский лидер Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Нагорному Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем", - ответил Дмитрий Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением Трампа.

О прогрессе на переговорах по Нагорному Карабаху госсекретаря США Майкла Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым заявил президент США Дональд Трамп.