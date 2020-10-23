Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку
23 октября 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]
Алексей Силанов в пятницу, 23 октября, ушел с поста главы Калининграда по собственному желанию. Новым главой Калининграда вместо Силанова избран председатель горсовета Андрей Кропоткин. Силанов ушел с поста мэра в связи с изменением схемы управления городом.
"Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города Калининграда, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом", - пояснил Силанов на заседании. Его заявление рассмотрел и принял городской совет депутатов, - передает РИА Новости. За досрочную отставку мэра проголосовал 21 депутат, двое высказались против.
Силанов был избран главой Калининграда в апреле 2018 года. Он совмещал должность главы города и сити-менеджера - главы городской администрации.
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