Путин рассказал, что просил Генпрокуратуру разрешить Навальному уехать из России в Германию

Аргументы Недели → Политика 13+

22 октября 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин просил Генпрокуратуру разрешить Алексею Навальному уехать из России в Германию на лечение, несмотря на имевшиеся ограничения на выезд блогера за границу из-за уголовного дела судебного следствия.

Путин в четверг, 22 октября, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал участникам встречи, что после обращения к нему супруги Навального сразу дал "поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение", учитывая, что могли бы и не выпускать из-за уголовного дела.

По словам Путина, в беседе с одним из европейских коллег он предлагал направить российских специалистов в Германию для совместного расследования. Он считает, что поработав на месте, получили бы какие-то материалы, и они могли бы стать основанием для возбуждения уголовного дела, если это действительно криминал. Как отметил Путин, немецкие власти "ничего же не дают".

Путин сказал, что сомневается в информации об обнаружении в организме Навального следов "Новичка".