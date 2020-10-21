Политолог Фельдман объяснил, зачем размещать американских военных у границ РФ

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21 октября 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

военные, фото: pixabay.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал заявление главы Минобороны США Марка Эспера о постоянной механизированной бригаде у границ России.

«Я полагаю, что это шаг, в первую очередь, политический. И направлен он не только и не столько на "сдерживание" России, чем США занимаются давным-давно, а на повышение лояльности восточноевропейских держав по отношению к этому глобальному гегемону. Просто потому, что самая лучшая гарантия этой лояльности – это наличие американских военных в той или иной стране», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Фельдман назвал размещение американских военных в Восточной Европе «оккупационными» войсками, поскольку их присутствие требует снабжения и политической поддержки. От отметил, что страны, которые пустили их на свою территорию, «попадают в еще большую зависимость от США».