Игорь Коротченко оценил заявление Трампа о «мире с позиции силы»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 октября 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что жители Америки как нация не настроены против России враждебно. Какие заявления делать Дональду Трампу - диктует политическая элита США.

А элитой в Соединенных Штатах являются сотрудники военно-промышленного комплекса. Коротченко подчеркнул, что в свете этих заявлений очень правильным является укрепление Вооруженных сил России. Сейчас война с нами бессмысленна, США просто будут, по его словам, уничтожены. Единственный способ пошатнуть силу России - внедрять агентов, которые будут создавать конфликтную обстановку в стране.

"А обо всем остальном Трамп может что угодно заявлять, но мы себя с этой стороны обезопасили собственным военно-промышленным комплексом", - резюмировал Коротченко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка после создания новых вооружений стала самой мощной с военной точки зрения страной на планете. Он похвастался "самым сильным оружием, когда-либо произведенным одной страной". По его словам, Россия, Китай, Северная Корея и все другие государства мира завидуют США. Штаты будут выстраивать мир с позиции силы.