Крымский политолог прокомментировал мнение Кравчука, как прекратить войну в Донбассе: «хитрый лис с партийной закалкой»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 августа 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Кравчук, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Заявленные Леонидом Кравчуком так называемые приоритеты при урегулировании конфликта в Донбассе надо рассматривать сквозь призму личности этого политика, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

"Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину", - отметил экс-глава государства, представляющий Киев на переговорах по урегулированию вооруженного противостояния на территории Донбасса. Помимо этого, Кравчук повторил уже ранее озвученные им тезисы о том, что он приложит усилия, чтобы добиться для ДНР и ЛНР статуса свободной экономической зоны.

Как отметил Джаралла, Кравчук 19 лет назад, встречаясь с Ельциным и Шушкевичем, "блестяще разыграл политические карты и собственноручно писал Акт о государственной независимости Украины". Потом он горделиво рассказывал, что именно им был развален Советский Союз. Поняв, что эта тема перестала был популярной, он эти рассказы закончил.

"То есть Кравчук – хитрый лис с партийной закалкой, он любит власть ради власти", - подчеркнул политолог в интервью ФБА "Экономика сегодня". В данный момент он старается всячески привлечь к себе внимание в свои 86 лет, делая "громкие заявления по мирному урегулированию, но по факту лишь упражняется в риторике".

"В группе переговорщиков Кравчук играет роль актера-политика, призванного заболтать проблему и не допустить прогресса по выполнению Минских соглашений", - подчеркивает Джаралла.