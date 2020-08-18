Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией

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18 августа 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Латушко, фото:tvr.by

Член координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко заявил, что оппозиция не намерена портить отношения с Россией.

"Последний политик будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией", - заявил Латушко.

Он выразил недоумение, почему многие этого не понимают, и белорусской оппозиции постоянно приходится, по его словам, оправдываться перед Россией и заверять, что ухудшения взаимоотношений они не хотят. Латушко отметил, что 50% белорусского экспорта — это Россия. Как и основные ресурсы Белоруссия получает из РФ. "Это абсолютно прагматично, и это обусловлено банальной, самой базовой, самой глубокой прагматикой — иметь самые добрые отношения с Россией", — отметил Латушко на пресс-конференции. При этом портить отношения с ЕС Белоруссия тоже не собирается: "Там технологии, там ресурсы, как в России, так и в Европе финансовые ресурсы, которые могут подпитать нашу экономику".

Александр Лукашенко уверен, что оппозиция готовит выход из Союзного государства и ОДКБ, ограничение использования русского языка и закрытие российских военных баз. Он заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.