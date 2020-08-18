Штаты обвиняют Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

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18 августа 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Олег Дерипаска, фото: Igor Russak/Global Look Press

Комитет сената США по разведке считает, что Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы, а его действия координируют российские власти.

Об этом сообщается в отчете по итогам расследования, которое провели сенаторы.

"Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния", - сказано в документе. Никаких доказательств этого не приводится.

В докладе упоминается бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Якобы в 2004-2009 годах Дерипаска проводил многомиллионную кампанию в нескольких странах с его помощью. Сотрудничество их ведет начало с деятельности на Украине.

Утверждается, что пророссийские олигархи Украины с серьезными экономическими связями с Россией также выплачивали экс-советнику Трампа десятки миллионов долларов, сформировав крепкие связи с Манафортом независимо от Дерипаски. В отчете упомянут Ренат Ахметов.

Ранее "АН" писали, что под предлогом возможного вступления в конце марта в силу санкций США Дерипаска избавляется от непрофильных или малоприбыльных активов, в том числе в Нижегородской области.