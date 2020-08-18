Белоруссия отправляет истребители на патрулирование госграниц

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18 августа 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

истребители, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В рамках боевой подготовки государственные границы Белоруссии сегодня будут патрулировать истребители, а в стране будут проводиться стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пуски переносных ЗРК"Игла".

Как уточняется в пресс-релизе Министерства обороны республики, летчики на Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ отработают совместные действия в составе пар самолетов.

Александр Лукашенко подписал указ о награждении 300 силовиков медалью «За безупречную службу» трех степеней.