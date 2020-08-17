Жириновский с однопартийцами посетит Фургала в СИЗО в ближайшие дни
17 августа 2020, 18:46[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается посетить в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в среду, 19 июля. Жириновский навестит Фургала в следственном изоляторе "Лефортово" вместе сенатором от Хабаровского края Еленой Грешняковой, депутатом Госдумы Максимом Зайцевым и Никитой Березиным.
Вместе с Жириновским придет в СИЗО и руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев. Владимир Жириновский ранее заявлял, что его и других депутатов не пускают к Фургалу в СИЗО.
Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийства предпринимателей. После его ареста в Хабаровске люди начали устраивать несанкционированные акции.
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