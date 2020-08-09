Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

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9 августа 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

автомобиль СКР, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Следственный комитет РФ отказался разрешить свидания арестованному, находящемуся в СИЗО в Москве, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатами фракции в Госдуме.

Партия Владимира Жириновкого обращалась в Министерство юстиции, во ФСИН и Следственного комитета по вопросу свиданий с Фургалом. Минюст и ФСИН по этому вопросу ссылаются на полномочия Следкома.

Лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале, что его и других депутатов не пускают для свидания с Фургалом в СИЗО "Лефортово".

ЛДПР получила ответы от всех трех ведомств и тексты опубликованы в Telegram-канале думской фракции партии. В ответах Минюста и ФСИНа отмечается, что согласно статье 7 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" депутаты Госдумы имеют право без специального разрешения посещать СИЗО для осуществления контроля в пределах своей компетенции.

В ответах всех трех ведомств также есть ссылка на статью 18 этого же закона, согласно которой свидания с родственниками и иными лицами предоставляются подозреваемым и обвиняемым только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело. Юрий Буртовогой, старший следователя по особо важным делам при председателе СК, который ведет дело Фургала, ответил, что так как сейчас с участием Фургала С. И. проводятся следственные действия, "вы и указанные вами лица не являетесь участниками уголовного судопроизводства, в целях исключения разглашения тайны следствия оснований к предоставлению свидания не имеется".