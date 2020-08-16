Жириновский объяснил, почему Россия должна помочь Лукашенко
16 августа 2020, 17:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Владимир Жириновский отреагировал на ситуацию в Белоруссии и заявил, что для России в настоящий момент важной является защита западных границ государства.
«Демократия, выборы — это одно, а если Белоруссии угрожает вторжение натовских войск или попытка вмешаться, какой-то вариант, как в Киеве, — это, я считаю, надо предотвращать», - уверен российский политик. Он отметил, что если вдруг действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко потребуется помощь России, то ее нужно будет оказать. Политик подчеркнул, что от ситуации в соседней стране зависит и безопасность Российской Федерации. «Это чудовищно будет для нас, это наша безопасность. Я об этом говорю — не о Лукашенко, а о безопасности России. Нам не нужны натовские танки под Смоленском», - заявил Жириновский.
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