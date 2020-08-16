Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в боевых действиях в Донбассе
16 августа 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]
Переданные на родину 32 задержанных под Минском россиянина рассказали, как оказались в Белоруссии. Один из них откликнулся на объявление по работе на одном из популярных сервисов, где требовались навыки участия в боевых действиях, а именно в Донбассе и Сирии.
«В первую очередь, его интересовали Донбасс и Сирия. Начал задавать вопросы об участии в боевых действиях в Донбассе. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях на Донбассе не принимал участие», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее АН опубликовали подробную историю задержанных под Минском россиян о том, как они оказались в Белоруссии.
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