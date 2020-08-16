Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в боевых действиях в Донбассе

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в боевых действиях в Донбассе
Фото: наручники, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Переданные на родину 32 задержанных под Минском россиянина рассказали, как оказались в Белоруссии. Один из них откликнулся на объявление по работе на одном из популярных сервисов, где требовались навыки участия в боевых действиях, а именно в Донбассе и Сирии.

«В первую очередь, его интересовали Донбасс и Сирия. Начал задавать вопросы об участии в боевых действиях в Донбассе. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях на Донбассе не принимал участие», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее АН опубликовали подробную историю задержанных под Минском россиян о том, как они оказались в Белоруссии.

БА

В мире

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что люди из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью