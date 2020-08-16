Задержанные под Минском россияне рассказали, как попали в Белоруссию

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16 августа 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: задержание россиян в Белоруссии, Victor Lisitsyn /globallookpress.com

Переданные на родину 32 задержанных под Минском россиянина рассказали, как оказались в Белоруссии. Отмечается, что один из них откликнулся на объявление по работе на одном из популярных сервисов.

Мужчина отметил, что его сослуживец откликнулся на объявление на «Авито», после чего некий Сергей Петрович, который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах. Собеседник добавил, что тот изначально звонил с сирийского номера и просил набрать команду охранников из 30 человек, а потом увеличил количество до 60, 90 и 180. При этом будущий сотрудник должен иметь опыт участия в боевых действиях, а именно в Сирии и Донбассе, поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Потом куратор связал их с некой Ларисой Самариной, которая организовала перевозку из Москвы до пункта назначения в Сирии. Позже им сообщили, что Сергей Петрович погиб и на его место назначается Артур, который отправит охранников на объекты «Роснефти» в Венесуэлу. Однако за сутки до отлета Самарина сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы долго не находиться в транзитной зоне Турции.

«Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха», - добавил он, отметив, что вели себя они тихо.

После задержания их увезли по райотделам и уже потом - в следственные изоляторы. Собеседник отметил, что сначала к ним относились, как к боевикам, а через три дня стали подозревать в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии: «О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал».