Врио главы Хабаровского края вошел в комиссию по развитию ДФО

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16 августа 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вошел в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Включить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярёва М. В. в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденный распоряжением правительства Российской федерации от 17 сентября 2013 года, - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Предшественник Дегтярева, экс-губернатор Сергей Фургал был из комиссии исключен тем же документом.

Отметим, что Дегтярев запланировал 18 августа в Благовещенске Амурской области совещание с членами комиссии. Темой совещания будет выполнение поручений президента об ускоренном развитии макрорегиона.

Сам премьер-министр, напомним, до 18 августа будет находиться с рабочим визитом на Дальнем Востоке.