Эксперты оценили срок завершения строительства газопровода «Северный поток-2»

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15 августа 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

gazprom.ru, globallookpress.com

Российские эксперты оценили сроки завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Аналитик-маркетолог Артем Деев уверен, что "Газпром" обязательно завершит проект, но советует ориентироваться на заявления газового концерна.

По его словам, пока нет информации, с помощью каких судов российская корпорация будет достраивать СП-2. Деев обратил внимание, что судно "Академик Черский" пока не переоборудовано. "Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года", - считает аналитик.

Максим Шеин, главный инвестиционный стратег "БКС Брокер" считает, что "сроки сдачи проекта "Северный поток-2" будут зависеть от того, сможет ли участвовать судно "Фортуна" в укладке трубы.

По его мнению, реально говорить о втором квартале следующего года. Он подчеркнул, что подводную часть газопровода лучше завершить до выборов в США. Имя нового главы Белого дома станет известно в ноябре. Победа Дональда Трампа не гарантирована. Не исключено, что теоретически Джозеф Байден в случае своей победы может пойти на новые и более жесткие санкции против "СП-2", - пишет "Московский комсомолец".