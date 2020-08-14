Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Шнуров поучаствует в выборах в Челябинске

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Шнуров поучаствует в выборах в Челябинске
Сергей Шнуров. Фото: соцсети

Сергей Шнуров выступит в качестве доверенного лица председателя «Партии роста» Бориса Титова на выборах в заксобрание Челябинской области. По словам политика, теперь музыкант может начинать агитацию.

«Я возглавил партийный список на выборах в челябинское заксобрание. А Сергей Шнуров стал моим доверенным лицом. Так что теперь он может начинать пропаганду», - заявил Титов.

Политик подчеркнул, что Шнуров не стремится занять его место, и между ними нет конкуренции. «Каждый из нас занимается своим делом. Вместе со Шнуровым партия будет расти», - считает Титов.

АБ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью