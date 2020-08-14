Шнуров поучаствует в выборах в Челябинске

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14 августа 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Сергей Шнуров. Фото: соцсети

Сергей Шнуров выступит в качестве доверенного лица председателя «Партии роста» Бориса Титова на выборах в заксобрание Челябинской области. По словам политика, теперь музыкант может начинать агитацию.

«Я возглавил партийный список на выборах в челябинское заксобрание. А Сергей Шнуров стал моим доверенным лицом. Так что теперь он может начинать пропаганду», - заявил Титов.

Политик подчеркнул, что Шнуров не стремится занять его место, и между ними нет конкуренции. «Каждый из нас занимается своим делом. Вместе со Шнуровым партия будет расти», - считает Титов.