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Премьер-министр Чехии уверен, что в Белоруссии необходимо провести повторные выборы

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Премьер-министр Чехии уверен, что в Белоруссии необходимо провести повторные выборы
Выборы. Фото: pexels.ru

Президентские выборы должны вновь быть проведены в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Он отметил, что белорусы сейчас нуждаются в быстрой помощи от нас, выборы там нужно провести вновь. Политик добавил: голосование должно быть прозрачным и пройти в присутствии иностранных наблюдателей.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.

Ранее сообщалось: Пушков резко ответил на призыв депутата наказать Россию из-за Белоруссии.

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