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Жириновский готов помочь сыну Фургала в Москве

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский готов помочь сыну Фургала в Москве
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР пообещал оказать полное содействие по всем вопросам семье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом он заявил на встрече с сыном политика Кириллом.

«Владимир Вольфович Жириновский обещал участвовать в любых вопросах, связанных с пребыванием Кирилла в Москве (он учится в ВУЗе), а также оказывать полное содействие семье Сергея Ивановича Фургала, в том числе, и материальное, но в первую очередь юридическое и политическое», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале фракции.

Кроме того, в партии готовы защищать Фургала и облегчить его участь в СИЗО «Лефортово», а также сделать все возможное, чтобы «судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом».

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство 15 лет назад. Ему предъявили обвинение

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