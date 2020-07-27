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СК проверит Фургала по двум новым преступлениям

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СК проверит Фургала по двум новым преступлениям
фото: сайт Следкома РФ

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Следственный комитет РФ проверит причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к совершению  и покушению еще двух убийств.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство"», - напомнил собеседник.

По его словам, преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края в 2003 и 2004 гг. Он отметил, что в уголовных делах речь идет о предпринимателях, которые занимались ломом черных и цветных металлов.

Кроме того, другой источник утверждает, что причастность Фургала к этим делам прокуратура установила еще в 2004 году, но потом они были закрыты: «Тогда в постановлении прокуратуры говорилось, что нападение совершено "по указанию Фургала С. И.».

Ранее  врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев  выразил мнение, каким должен быть суд в Хабаровске в отношении Фургала. 

БА

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