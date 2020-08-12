Политолог Сатановский назвал «стратегическую ошибку» РФ в отношениях с Украиной

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12 августа 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Руководство Российской Федерации совершило «стратегическую ошибку» в отношениях с Украиной в 2014 году. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

По словам специалиста, выступившего в эфире радиостанции «Вести FM», России следовало не ограничиваться Крымом, а «брать под контроль всю Украину до Приднестровья». Не сделав этого, Москва получила сильного противника у своих границ, отметил Сатановский. Он добавил, что за шесть лет в соседней стране воспитали новое поколение, которое готово к военному противостоянию с РФ.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили объединиться с Белоруссией.