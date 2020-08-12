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Путин в телефонном разговоре обсудил с Макроном текущую ситуацию в Белоруссии

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Путин в телефонном разговоре обсудил с Макроном текущую ситуацию в Белоруссии
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили события в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что беседа произошла по инициативе французской стороны.  Уточняется: Макрон и Путин в ходе разговора затронули и текущую ситуацию в Белоруссии.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил  Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В отношении протестующих применяются слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.  В ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Ранее сообщалось: Киев с осторожностью оценивает победу Лукашенко на выборах.  

ЕЧ

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