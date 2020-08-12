Путин в телефонном разговоре обсудил с Макроном текущую ситуацию в Белоруссии
12 августа 2020, 18:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили события в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Известно, что беседа произошла по инициативе французской стороны. Уточняется: Макрон и Путин в ходе разговора затронули и текущую ситуацию в Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В отношении протестующих применяются слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Ранее сообщалось: Киев с осторожностью оценивает победу Лукашенко на выборах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.