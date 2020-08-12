Киев с осторожностью оценивает победу Лукашенко на выборах

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12 августа 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время Верховная Рада Украины подготовит заявление по ситуации в Белоруссии. Одни украинские политики требуют от президента страны Владимира Зеленского осуждения и непризнания итогов голосования, другие напротив, считают, что он должен поздравить Лукашенко с победой.



В начале недели Владимир Зеленский призвал стороны белорусского противостояния к примирению и диалогу. События в Белоруссии не схожи с украинским Майданом. Лукашенко идёт до конца и применяет для достижения целей жёсткие меры. Силы противоборствующих сторон не равны. Но правда за белорусским народом. Люди защищают своё будущее.



Победу Лукашенко признала только партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Её лидер Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с завершением избирательной кампании и победой.



Группа депутатов правящей партии сформировала обращение к руководству Белоруссии. В нём отмечено, что Украина поддерживает выбор белорусского народа, его право избирать представительные органы, президента законным путём. Авторы обращения добавили, что открытость избирательного процесса оказывает влияние на суверенитет страны и признание выборов международным сообществом.



Многие украинские политики утверждают, что после начала белорусских событий Минск не может оставаться переговорной площадкой по проблеме Донбасса. Если Украина не признает итоги выборов в Белоруссии, то Минский процесс может быть остановлен, в противном случае никакие договорённости не будут иметь юридической силы.



