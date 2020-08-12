В Крыму резко отреагировали на идею Киева создать «комиссию правды» после «возвращения» полуострова
12 августа 2020, 17:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Замглавы Общественной палаты полуострова Александр Форманчук прокомментировал идею украинских властей о создании «министерства правды» после «возвращения» Крыма в состав Украины. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в республике Антон Кориневич.
«Все это полный бред и имитация деятельности. Понятие правды на Украине сильно разнится. У крымчан же она одна. Понятие правды в представлении крымчан – это восстановление исторической справедливости и связи Крыма с Россией», - пояснил он.
Форманчук отметил, что крымчанам не нужна правда в изложении нынешних украинских политиков. По его словам, для них правда – «карающий меч, а не желание понять и принять исторический выбор» жителей полуострова. Он добавил, что Крым «никогда» не вернется в состав Украины, а киевским властям пора с этим смириться.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.