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В Крыму резко отреагировали на идею Киева создать «комиссию правды» после «возвращения» полуострова

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Крыму резко отреагировали на идею Киева создать «комиссию правды» после «возвращения» полуострова
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Замглавы Общественной палаты полуострова Александр Форманчук прокомментировал идею украинских властей о создании «министерства правды» после «возвращения» Крыма в состав Украины. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в республике Антон Кориневич.

«Все это полный бред и имитация деятельности. Понятие правды на Украине сильно разнится. У крымчан же она одна. Понятие правды в представлении крымчан – это восстановление исторической справедливости и связи Крыма с Россией», - пояснил он.

Форманчук отметил, что крымчанам не нужна правда в изложении нынешних украинских политиков. По его словам, для них правда – «карающий меч, а не желание понять и принять исторический выбор» жителей полуострова. Он добавил, что Крым «никогда» не вернется в состав Украины, а киевским властям пора с этим смириться.

БА

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