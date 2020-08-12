В анапской мэрии продолжаются увольнения чиновников

Аргументы Недели → Политика

12 августа 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Исполняющий обязанности мэра Анапы Василий Швец уволил начальницу управления архитектуры и градостроительства Анапы Светлану Добродомову. Такое решение было принято еще во время работы на курорте комиссии по анализу градостроительной ситуации, которую возглавлял Василий Швец, сообщает Telegram-канал Анапский маяк со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По мнению экспертов, увольнение начальницы анапского управления архитектуры связано с критикой губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым градостроительной политики властей курорта.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что исполняющий обязанности мэра Анапы Василий Швец отправил в отставку двух вице-мэров: заместителей главы курорта, курировавших сферы капитального строительства, туризма, а также ЖКХ и связи. Со своих постов ушли первый заместитель главы Анапы Сергей Петров, курировавший вопросы капитального строительства, санаторно-курортного комплекса и туризма, и заместитель мэра Анжелика Бузунова, в ведении которой были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, а также работа архивного и жилищного отдела.

Напомним, 20 июля мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку после критики главой Кубани политики местных властей в области застройки курорта. На следующий день временным исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа был назначен заместитель мэра Вячеслав Вовк, ранее курировавший вопросы внутренней политики. Решение о назначении Вячеслава Вовка временного исполняющим обязанности главы города было принято на внеочередной 83-й сессии Совета. Тогда же депутаты Совета сообщили о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города-курорта Анапа.

Две недели спустя губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил своему заместителю Василию Швецу стать исполняющим главы города-курорта, а потом и мэром. Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, Василий Александрович Швец две недели проработал во главе комиссии в Анапе, а следовательно, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности города-курорта. Более того, Василий Швец больше трех лет курирует отрасль курортов и хорошо понимает, что нужно отдыхающим и местным жителям.

7 августа на внеочередной 85-й сессии Совета депутатами было принято решение о назначении Василия Швеца исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа.