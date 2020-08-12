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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой, и это не понравилось некоторым священнослужителям

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой, и это не понравилось некоторым священнослужителям
globallookpress.com

РПЦ может потерять Белоруссию после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл признал победу Александра Лукашенко и поспешил его поздравить — так считают некоторые эксперты. Все потому, что часть священнослужителей Белорусской православной церкви считает, что выборы были сфальсифицированы.

Патриарх Кирилл в своем поздравлении Лукашенко выразил надежду на продолжение сотрудничества, похвалил его за патриотическое воспитание молодежи. Тем временем официальные церковные структуры Белоруссии пока не признали победу Лукашенко. Более того, десятки православных священнослужителей по всей стране присоединились к флешмобу против фальсификаций на выборах президента.


Представители Православной церкви Украины уверены, что, если разногласия не будут улажены, в ближайшее время в Белоруссии может возникнуть новая структура, независимая от Московского патриархата.

РК

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