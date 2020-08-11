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Эксперт: Лукашенко дал всему миру мастер-класс, как выиграть выборы, но проиграть страну

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эксперт: Лукашенко дал всему миру мастер-класс, как выиграть выборы, но проиграть страну
Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Президент Белоруссии представляет из себя смесь Ющенко, Януковича и Порошенко, а признание итогов выборов Москвой – вынужденный шаг, который лично Путину особой радости не принес.

Так считает лидер движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов, который отметил, что поздравление Путина было максимально дипломатично сдержанным, делающим акцент на процессах интеграции.

«Если мы посмотрим на то, как российский глава поздравил Лукашенко, то мы увидим, что он впервые ничего не сказал о «всенародной поддержке Лукашенко своим народом», – сказал эксперт.

Он также считает, что взамен своего доброго жеста Россия должна теперь получить от Лукашенко как минимум признание Крыма, Южной Осетии, Абхазии, а также согласие на дальнейшие интеграционные процессы, а Минск больше не должен быть «пиратским государством, в котором попадают в заложники российские граждане».

ДВа

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