Глава Адыгеи сообщил о кадровых изменениях в Кабмине РА

Аргументы Недели → Политика

11 августа 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Maykop.sm-news.ru

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на планёрном совещании Кабмина сообщил о кадровых изменениях в правительстве республики. Мурат Кумпилов, в частности, сказал, что бывший премьер-министр республики Александр Наролин остается в команде, его опыт и профессионализм будут востребованы на другом участке работы – в Постоянном представительстве РА при губернаторе Краснодарского края.

– По состоянию здоровья и по собственному желанию вы покинули пост премьер-министра РА, но остаётесь в команде. Среди ключевых направлений, которые будет курировать Постпредство, – комплексная застройка населенных пунктов Тахтамукайского и Теучежского районов, города Адыгейска, повышение инвестиционной привлекательности данных территорий, создание индустриального парка «Яблоновский», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также глава Адыгеи принял отставку в связи с выходом на пенсию министра финансов РА Довлетбия Долева.

– Благодаря вашему профессионализму мы добились сбалансированности бюджетной системы РА, сумели достичь существенной динамики роста собственных доходов бюджета республики, – обращаясь к министру финансов, сказал глава республики. – Вы создали в минфине РА команду сильных профессионалов. Дальнейшая финансовая политика и работа по формированию и выполнению главного финансового документа региона будет выстраиваться с учетом преемственности и наработанного опыта.

Александр Наролин и Довлетбий Долев поблагодарили Мурата Кумпилова и членов Кабмина за плодотворную совместную деятельность, а также за поддержку и доверие в решении важных государственных задач.

Александр Наролин и Довлетбий Долев поблагодарили Главу Адыгеи и всех членов Кабинета министров РА за продолжительную совместную деятельность, поддержку и доверие в решении важных государственных задач.

Кто займет ключевые посты в правительстве республики после ухода премьера и министра финансов, пока не сообщается.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» писали, что глава кабмина Республики Адыгея Александр Наролин покинул свой пост. Отставку премьера Наролина 4 августа принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Александр Наролин, занимавший пост премьер-министра Адыгеи с 2017 года, покинул его по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба главы республики.