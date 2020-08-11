В администрации Анапы произошли кадровые перестановки

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11 августа 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Исполняющий обязанности главы администрации Анапы Василий Швец принял отставку двух вице-мэров. Он подписал документы, освобождающие от должности заместителей главы курорта, курировавших сферы капитального строительства, туризма, а также ЖКХ и связи, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Со своих постов ушли первый заместитель главы города-курорта Сергей Петров и заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. Сергей Петров курировал вопросы капитального строительства, санаторно-курортного комплекса и туризма, архитектуры и градостроительной деятельности, Анжелика Бузунова – вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, работу архивного и жилищного отдела.

По мнению экспертов, кадровые перестановки в анапской мэрии связаны с вопросами застройки города-курорта. Так, в ведении вице-мэра Сергея Петрова была выдача разрешений на строительство, в том числе в прибрежной зоне. Анжелику Бузунову считают ответственной за провал мусорной реформы в Анапе.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил своему заместителю Василию Швецу стать исполняющим главы города-курорта, а потом и мэром. Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, Василий Александрович Швец две недели проработал во главе комиссии в Анапе, а следовательно, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности города-курорта. Более того, Василий Швец больше трех лет лет курирует отрасль курортов и хорошо понимает, что нужно отдыхающим и местным жителям.

Напомним, 20 июля мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку после критики главой Кубани политики местных властей в области застройки курорта. На следующий день, 21 июля, временным исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа был назначен заместитель мэра Вячеслав Вовк. До назначения ио мэра Вячеслав Вовк курировал вопросы внутренней политики. Решение о назначении временного исполняющего обязанности главы города было принято на внеочередной 83-й сессии Совета. Также депутаты Совета приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы от кандидатов на пост мэра Анапы начали приниматься с 6 августа по 7 сентября. Имя нового мэра Анапы назовут 28 сентября.