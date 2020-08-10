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Захарова попросила Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова попросила Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусским властям с призывом в полном объеме обеспечить народу его права, а местным жителям - максимально отказаться от уличного насилия.

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной», - выказала она.

Дипломат считает, что выполнение минских договоренностей сразу продвинулось бы, если бы это заявление касалось Украины, а не Белоруссии. По ее словам, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны советовать республике, как жить.

БА

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