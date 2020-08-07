Эксперт считает, что отношения Москвы и Тбилиси не будут зависеть от итогов парламентских выборов в Грузии
7 августа 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Грузии нет сильных пророссийских сил, поэтому и после проведения выборов отношения между Россией и Грузией не претерпят кардинальных изменений.
Так считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. По его словам, «времена авантюриста Саакашвили прошли, Тбилиси не намерен ввязываться в войну», хотя планы по возврату территорий никто не скрывает.
О российско-грузинских отношениях как таковых сейчас говорить достаточно сложно, потому как нет дипломатических отношений между странами, отметил Бредихин.
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